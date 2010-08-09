Вооруженные силы Украины прокладывают трубы на случай пожара

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Григорий ПЕДЧЕНКО определил дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, организации пропускного режима, усилению охраны на складах, базах, арсеналах.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом шла речь сегодня во время совещания с руководством Генштаба ВСУ, оперативной группы относительно мероприятий по минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций.

В частности, Г.ПЕДЧЕНКО поручил на протяжении этой недели развернуть трубопроводы для бесперебойной подачи воды к наиболее опасным местам хранения взрывопожароопасных предметов и веществ на арсеналах и базах Вооруженных сил Украины, подготовить 7 вертолетов к выполнению задач по пожаротушению.

«Главная задача - предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины”, - подчеркнул начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ.

В целом, учитывая климатические особенности и опасность распространения огня, только на протяжении воскресенья, 8 августа, к противопожарным мероприятиям по всей территории Украины было привлечено более тысячи военнослужащих и 27 единиц техники из состава частей 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Еще 266 военнослужащих приняли участие в совместном с работниками правоохранительных органов патрулировании лесов, было выставлено более 200 постов общей численностью 732 военнослужащих и 38 единиц техники.

Как подчеркивалось во время совещания, весь личный состав, задействованный в локализации пожара, добросовестно выполняет свои обязанности.