Поселок в Одесской области залило вином

Часть поселка Таирово в Одесской области залило вином с ближайшего завода, сообщает "Комсомольская правда в Украине". По информации издания, на предприятии прорвало цистерны, в результате перебродивший алкоголь попал на расположенные неподалеку дворы и огороды.

"На такой жаре цистерны с вином сильно нагреваются, вино в них начинает интенсивно бродить, выделяются пары, и происходит взрыв, - рассказали на заводе. - Сорвало предохранительный клапан, дрожжи вынесли крышку наверх".

По информации издания, винные потоки уничтожили урожай на близлежащих огородах. Местные жители обратились на завод с вопросом о компенсации. Руководство предприятия обещало рассмотреть их требования.

Помимо прочего, перебродившее вино стало источником неприятного запаха в поселке. "Мы живем в двух шагах от завода, и который день вонь стоит. На улице смердит брагой, и мухи летают тучами, - жалуется местная жительница. - А на заводе так вообще винное болото по колено, и оно тоже бродит и `благоухает` ".

На текущей неделе сильная жара в Одесской области, по прогнозам, сохранится: в среднем температура воздуха составит от 34 до 39 градусов.