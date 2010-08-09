Евро на межбанке снова идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8885/7,8915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2646/0,2649, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4810/10,4870. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3303/1,3305 (пятница, 6 августа, – 1,3193/95).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8909.