Вице-премьер о зерне, ценах и Януковиче

Вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА поручил Министерству экономики проанализировать ценовую ситуацию на рынке зерна и спрогнозировать ее развитие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, такое поручение В.СЛАУТА дал на проведенном им 7 августа совещании, посвященном обеспечению стабильного функционирования продовольственных рынков и недопущению безосновательного роста цен на продовольствие.

«С целью недопущения безосновательного повышения цен на внутреннем продовольственном рынке, вице-премьер-министр дал поручение Минэкономики провести селекторное совещание по вопросу ценовой ситуации, сложившейся на этом рынке, и прогнозных показателей до конца текущего года», - сказано в сообщении.

В совещании приняли участие руководители Министерства аграрной политики, Минэкономики, общественных объединений хлебопекарных предприятий, ответственные работники секретариата Кабинета Министров.

Они рассмотрели вопросы насыщенности внутренних рынков зерна и круп, формирования государственного интервенционного фонда зерна и его региональных ресурсов, а также обеспечения отрасли животноводства фуражным зерном.

При этом В.СЛАУТА подчеркнул необходимость ускорения формирования государственного интервенционного фонда зерна в объемах, определенных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и активизации работы Аграрного фонда на рынке зерна в текущем маркетинговом году.

Также вице-премьер обязал Минагрополитики провести с представителями Всеукраинской ассоциации пекарей, объединения «Укрхлебпром», Аграрного союза, Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, Профсоюза работников агропромышленного комплекса и экспортеров зерна рабочую встречу по текущей ситуации на рынке зерна и в хлебопекарной отрасли.

По результатам этого мероприятия В.СЛАУТА планирует провести отдельное совещание.

Как сообщалось, в конце июля В.ЯНУКОВИЧ поручил министру аграрной политики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ обеспечить закупку Аграрным фондом 4-4,5 млн. тонн зерновых для обеспечения продовольственной безопасности страны.

4 августа первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству аграрной политики принять меры по недопущению роста розничных цен на хлебопродукцию.