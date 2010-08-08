Из-за дыма в Москве резко снизился спрос на сигареты

В период задымления от торфяных и лесных пожаров в Москве резко снизился спрос на сигареты. Об этом рассказали РИА Новости продавцы табачных ларьков.

По их словам, такого снижения продаж они до сих пор не видели.

"С середины недели стали меньше покупать сигареты, а сегодня и вообще почти не подходят. Видимо, из-за дыма москвичи решили бросить курить", - заявила продавец киоска возле станции метро "Арбатская". Она также добавила, что обычно к обеду запасы некоторых марок сигарет нуждаются в пополнении, а в пятницу к этому времени не было продано ни одного целого блока.