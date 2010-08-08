В Житомирской области ликвидируют последствия града

В Ружинском районе Житомирской области ликвидируют последствия ненастья 5 августа.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, 5 августа селу Верхивня Ружинского района из-за сильных порывов ветра, дождь и град, в некоторых случаях размером с куриное яйцо, нанесен достаточно большой ущерб. В некоторых местах сломаны деревья, побито значительное количество сельскохозяйственных посевов. В Верхивнянской общеобразовательной школе I-ІІІ степеней выбиты оконные стекла. С крыш домов сорван шифер.

На территории парка Верхивнянского филиала Житомирского агротехнического колледжа повалены декоративные деревья.

Три населенных пункта Ружинского района - села Верхивня, Вербовка и Березянка тогда же на сутки остались без электроснабжения. Теперь электроснабжение возобновлено, однако работы по ликвидации следствий ненастья еще продолжаются.