В Чехии, Германии и Польше начались наводнения, вызванные сильными ливнями, сообщает телеканал Euronews.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Либерецком крае Чехии. Затоплен, в частности, населенный пункт Мнишек. Уровень воды в реках и водоемах республики продолжает повышаться.

По данным радио «Прага», наводнения в Либерецкой области уже забрали три человеческих жизни. Уровень воды на центральной площади города Фрыдлант достигает 90 см. В Либерецкий край для помощи местным властям в борьбе с наводнениями направлены военнослужащие. Прогноз синоптиков неблагоприятный, ожидается усиление дождя. Только в Либерецком крае за последние сутки выпало более 190 мм осадков.

Серьезное положение сложилось и в немецкой земле Саксония. В Хемнице затоплены несколько улиц, закрыта одна из скоростных автотрасс. Метеорологи говорят, что погода может еще более ухудшиться.

В Баварских Альпах в районе Альгой за сутки выпало около 100 литров осадков на квадратный метр – больше месячной нормы.

Кроме того, в Варшаве накануне в результате сильного дождя было затоплено несколько улиц, станций метро, подвалы домов. Пришлось срочно эвакуировать пассажиров одного из городских автобусов, который застрял на затопленном шоссе. В спасательные службы страны ночью поступило более 1500 обращений за помощью.

По данным польского новостного агентства PAP, на юго-востоке Польши практически затоплен город Богатиния с населением 18 тысяч человек. Дожди там не прекращаются с вечера пятницы, жертвой стихии стал один человек.