Мошенники обманули 60 украинцев, обещая работу в Киеве

Сотрудники третьего территориального отдела милиции Соломенского района столицы задержали двух мужчин, которые на протяжении десяти дней обманули более 60 граждан, предлагая им трудоустройство и хорошую зарплату.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, злоумышленники с помощью компьютерной техники подделали паспорта, по которым на десять дней арендовали две квартиры в разных районах столицы, – под будущие офисы двух фирм, а также приобрели два телефонных номера мобильной связи. Затем разместили в сети Интернет объявления о трудоустройстве.

Граждане, прочитав сообщение о поиске на постоянную работу водителей с заработком от 5 тыс. грн. в месяц, не откладывая, звонили по телефону по указанным номерам. Там им сообщали, что за соответствующее вознаграждение могут предоставить координаты фирмы-работодателя и записывали на собеседование.

Назначенная встреча проходила в квартире в Соломенском районе. Мужчина изучал документы претендентов на вакансии, резюме, расспрашивал некоторые подробности. Затем он сообщал, что данный человек их устраивает, предлагал заполнить бланк заявления и забирал трудовую книжку, но напоминал, что они должны заплатить фирме-партнеру за помощь. Трудоустройство якобы возможно лишь после сообщения об уплате, а затем еще встреча через две недели.

Оказывалось, что услуга стоит 1 тыс. грн., но, если денег не хватало, мошенники брали у людей и 200 грн.

Через две недели в назначенный час возле офиса фирмы собралось около 40 водителей. Но в квартире на то время уже проживали совсем другие люди. Аналогичная история повторилась и в Печерском районе Киева.

В результате проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемых. По месту их проживания изъяты более 50 трудовых книжек разных лиц. Злоумышленники сознались в совершенном после предъявления доказательств и свидетельских показаний пострадавших, которые узнали аферистов.

Следственным отделом Соломенского райуправления милиции задержанным выдвинуто обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: мошенничество и присвоение документов. Следствие продолжается.

В то же время милиция обращается к гражданам, которые пострадали от действий мошенников или были свидетелями их преступной деятельности с просьбой звонить в Соломенское РУ по телефонам: 067-769-01-70, 275-33-00, 275-34-00 или 102.