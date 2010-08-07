В Харькове ограбили ювелирный магазин

В Московском районе Харькова двое неизвестных ограбили ювелирный магазин.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 6 августа около 12.30 двое неизвестных вошли в помещение магазина и попросили им показать изделия из золота, после чего брызнули в лицо продавцу газом из баллончика. Забрав украшения, злоумышленники исчезли с места преступления.

В ЦОС не смогли уточнить стоимость украденных ювелирных изделий.

"Сумма убытков устанавливается", - сообщили в центре.

В настоящее время правоохранители разыскивают грабителей.