В Харькове ограбили ювелирный магазин
19:14, 07 августа 2010Общество
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Продавцу брызнули в лицо газом
В Московском районе Харькова двое неизвестных ограбили ювелирный магазин.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 6 августа около 12.30 двое неизвестных вошли в помещение магазина и попросили им показать изделия из золота, после чего брызнули в лицо продавцу газом из баллончика. Забрав украшения, злоумышленники исчезли с места преступления.
В ЦОС не смогли уточнить стоимость украденных ювелирных изделий.
"Сумма убытков устанавливается", - сообщили в центре.
В настоящее время правоохранители разыскивают грабителей.
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