В Херсонской области накрыли фальсификаторов коньяка

Сотрудники налоговой милиции ГНИ в г. Новая Каховка на рынке рядом с трассой республиканского значения Мелитополь – Одесса в поселке Веселое Бериславского району выявили подпольный цех по производству фальсифицированного коньяка под маркой «Таврия».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Херсонской области, налоговики закупили несколько бутылок алкогольных напитков якобы производства ОАО “АПФ “Таврия” с признаками фальсификации без марок акцизного сбора.

Это дало возможность разоблачить махинаторов, по месту жительства которых действовал подпольный цех по изготовления коньячного фальсификата.

Среди 50 полулитровых бутылок готового алкогольного суррогата, двух канистр со спиртом, пустых стеклянных бутылок, этикеток и термоколпачков была также стеклянная банка с жидкостью темного цвета с характерным запахом жареного сахара и полная канистра ароматизатора с этикеткой «Ароматизатор пищевой POM 550, идентичный натуральному».

Во время проведения оперативно-следственных действий выявлены 26 пластиковых бочек и пластиковая канистра, в которых находилось более 5 тонн спирта. Установлено, что ранее эти бочки использовались для хранения ядохимикатов.

Всего из цеха изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 150 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.