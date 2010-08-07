Мощная буря в Варшаве залила метро и несколько районов

Мощнейшая буря обрушилась в субботу вечером на столицу Польши: водой залито варшавское метро, повалены деревья, парализовано движение наземного общественного транспорта, передает корреспондент РИА Новости.

Водой залиты улицы многих районов Варшавы, в том числе, Рембертова, Вавра, Урсынува и Срудместья.

"За несколько часов в городскую Службу спасения поступило около 500 телефонных звонков от варшавян с просьбой о помощи", - сказал пресс-секретарь государственной Пожарной стражи Павел Фронтчак.

На Торуньской магистрали в Варшаве оказались затопленными три городских автобуса. Пассажиры забрались на крышу, откуда были эвакуированы спасателями, приплывшими на лодках.

Залиты водой подвалы нескольких госпиталей, в том числе, Дома ребенка. Оказались затопленными архивы министерства внутренних дел Польши.

Вода прорвалась в столичное метро, затоплены станции Кабаты, Имелин, Урсынув, Стоклосы, Ратуш, Свентокшиска и Двожец Гданьский.

Залито несколько городских туннелей. На Вислостраде и около мостов через Вислу образовались гигантские автомобильные пробки.

Мощные ливни прошли в Малопольском и Силезском воеводствах, добавляет ИТАР-ТАСС. В Люблинском воеводстве из-за порывов ветра, достигавших 90 м/с, сорваны крыши с домов, поломаны деревья и заблокированы местные дороги. В Подкарпатском воеводстве затопило несколько улиц и подвалов. В южных регионах республики прошел град.