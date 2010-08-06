Министр отчитался Януковичу за взрыв в храме

Арестованы трое причастных к взрыву в Свято-Покровском храме в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ сообщил сегодня на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Отдельной темой встречи стало раскрытие резонансных преступлений.

В частности, А.МОГИЛЕВ доложил главе государства о расследовании дела о взрыве в церкви в Запорожье. По словам А.МОГИЛЕВА, можно считать, что это преступление раскрыто. Уже арестованы три причастных к нему человека. «Есть решение суда об их аресте», – сообщил министр.

А.МОГИЛЕВ высоко оценил уровень сотрудничества МВД, СБУ и Генпрокуратуры при раскрытии этого преступления. «Тесное сотрудничество Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры дало возможность так быстро раскрыть это преступление... Проделана огромная работа», – сказал он.

Министр внутренних дел также отметил, что готов подписать приказ о поощрении как сотрудников МВД, так и СБУ и Генпрокуратуры, которые активно участвовали в раскрытии этого преступления. Кроме того, он сообщил, что по предварительным данным взрыв был связан с местью.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье произошел взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа. В результате погибла 80-летняя монахиня местного монастыря. Еще 8 прихожан и служителей церкви получили ранения и травмы.

Главный подозреваемый во взрыве Свято-Покровского храма Запорожья пономарь Антон признал вину 4 августа. Антон раньше работал в храме, собирал пожертвования прихожан. Но через некоторое время его уличили в краже денег и уволили. Милиция заподозрила, что бомбу подложил именно он – из мести. Антона, его брата Сергея и их мать Ольгу задержали. Поскольку причастность женщины не подтвердилась, ее 3 августа отпустили.

В информации о докладе министра Президенту не уточняется, идет ли речь об этих лицах, и кто третий задержанный, если мать братьев Антона и Сергея была отпущена.