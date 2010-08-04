Подозреваемый во взрыве храма признал свою вину

Главный подозреваемый во взрыве Свято-Покровского храма Запорожья пономарь Антон признал вину. Об этом газете «Сегодня» сообщил источник в областном управлении МВД.

Антон раньше работал в храме, собирал пожертвования прихожан. Но через некоторое время его уличили в краже денег и уволили. Милиция заподозрила, что бомбу подложил именно он – из мести. Антона, его брата Сергея и их мать Ольгу задержали. Поскольку причастность женщины не подтвердилась, ее вчера вечером отпустили.

Несмотря на то, что месть пономаря была главной версией милиции, ни священники, ни настоятель храма в это не верили. «Он все же спокойный, нерешительный парень», - рассказал один из священников.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в результате взрыва в запорожском храме пострадали 8 человек, погибла 80-летняя монахиня Людмила.