В Донецке на взятке попался чиновник Счетной палаты

В Донецке работники Управления по борьбе с организованной преступностью областной милиции задержали в служебном кабинете «на горячем» во время получения взятки одного из руководителей структурного подразделения Счетной палаты Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, госслужащий 2-й категории 3-го ранга требовал и получил 15 тысяч долларов США взятки от директора одной из шахт за не направление в прокуратуру Донецкой области акта проверки предприятия с выявленными недостатками.

В отношении служащего областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Этой статьей предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.