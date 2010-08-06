В Донецке на взятке попался чиновник Счетной палаты
12:18, 06 августа 2010Общество
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Требовал 15 тысяч долларов
В Донецке работники Управления по борьбе с организованной преступностью областной милиции задержали в служебном кабинете «на горячем» во время получения взятки одного из руководителей структурного подразделения Счетной палаты Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, госслужащий 2-й категории 3-го ранга требовал и получил 15 тысяч долларов США взятки от директора одной из шахт за не направление в прокуратуру Донецкой области акта проверки предприятия с выявленными недостатками.
В отношении служащего областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Этой статьей предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
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