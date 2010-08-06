Россия 10 лет будет поставлять уран в Южную Африку

Подписан контракт

Российский государственный "Техснабэкспорт" подписал 10-летний контракт с южноафриканской компанией Eskom на поставку обогащенного урана, сообщает Би-Би-Си. По словам главы "Росатома" Сергея Кириенко, Россия будет поставлять ЮАР более 45% обогащенного урана от всего требуемого стране объема. Компании подписали контракт после переговоров президентов России и ЮАР.

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