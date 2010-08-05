На Полтавщине начали молиться о дожде и снижении температуры

В Полтавской епархии начали молиться о ниспослании дождя и снижении температуры

Как сообщил архиепископ Полтавский и Миргородский ФИЛИПП, по его приказу во всех храмах Полтавской епархии Украинской Православной Церкви начались совершаться моленные пения, которые издавна пелись во время засухи ("Во время бездождия")

В районных центрах, селах и поселках, архиепископ приказал служить упомянутые молебны в полях, а также служить "Чин обхождения засеянных полей".

Архиепископ приказал священникам епархии призывать к участию в молебнах работников сельского хозяйства, представителей власти, приглашать всех прихожан к участию в общей молитве, разъяснять ее значение и силу, напоминать о необходимости покаяния и тому подобное.

«В этом году Господь послал нам большие испытания для Полтавщины. Земля наша охвачена губительными стихийными бедствиями - невероятной жарой и засухой. Зная, что Господь попускает это по грехам нашим, в то же время надеемся, что Он, Щедрый, Милостивый и Долготерпеливый, и не оставит наших смиренных молитв и не допустит страданий невинных людей», - сказал архиепископ Полтавский и Миргородский ФИЛИПП.