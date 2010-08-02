Стоимость коттеджей под Киевом (по районам)

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в июле 2010 года снизилась на 1,14% (11 долл.) – до 968 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,6 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 1,08% (14 долл.) – до 1286 долл./кв. м при средней цене 204,1 тыс. долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском районе – на 1,85% (25 долл.) – до 1351 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 1,20% (16 долл.) – до 1354 долл./кв. м, Макаровском – на 1,23% (11 долл.) – до 905 долл./кв. м, Бородянском – на 1,79% (16 долл.) – до 900 долл./кв. м, Фастовском – на 1,05% (5 долл.) – до 491 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,50% (2 долл.) – до 410 долл./кв. м, Кагарлыкском районе – на 1,13% (7 долл.) – до 628 долл./кв. м, Обуховском районе – на 0,70% (10 долл.) – до 1485 долл./кв. м, Васильковском районе – на 0,92% (9 долл.) – до 929 долл./кв. м, Броварском – на 1,42% (14 долл.) – до 942 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).