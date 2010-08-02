Синоптики предупреждают украинцев об очень сильной жаре

3-6 августа в Украине, кроме западных областей, сильная жара 35-39°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и местами в степной части Крыма 40-42°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На протяжении 3-4 августа ожидается высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность; 5-6 августа преимущественно чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.