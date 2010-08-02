У МЧС другая версия, откуда дым над Киевом

В Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций заявляют, что под Киевом не горят торфяники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, причиной задымления столицы является пожар вблизи города Ирпень Киевской области. При этом МЧС еще не имеет данных о причинах этого пожара.

Вместе с тем в пресс-службе министерства посоветовали обращаться за более детальной информацией в Управление МЧС в Киевской области.

Как сообщал УНИАН, по данным «Газеты по-киевски», в некоторых районах Киева наблюдается задымленность из-за возгорания торфяников в области.

Как пишет газета, еще перед выходными в Киевской области сразу в трех районах начали гореть торфяники, и хотя пожарные убеждают, что очаги возгорания пока еще небольшие, нельзя отбрасывать вероятность задымления окраинных районов столицы. «Ведь вокруг Киева, в Обуховском, Барышевском, Ирпенском и Броварском районах – огромные залежи торфа», – отмечает газета.

«Сейчас горят торфяники на площади около 0,2 га в селах Шибенном (Бородянский район) и Забучье (Киево-Святошинский). В огне и гектар торфа под селом Леоновка Иванковского района, - рассказала изданию начальник Центра пропаганды Управления МЧС Киевской области Виктория РУБАН. - Местные пожарные части заливают их водой, однако если горение происходит на большой глубине, погасить чрезвычайно трудно».

По состоянию на сегодняшнее утро в комментариях к статье в «Газете по-киевски» на ее сайте киевляне из разных районов города отмечают наличие задымленности. Такое можно наблюдать и в центре столицы, где находится редакция УНИАН.