Экс-председатель ГКЦБФР не вернется на должность по решению суда

Анатолий БАЛЮК удовлетворен решением суда, который признал незаконность его освобождения от должности председателя Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), но не собирается вновь возглавлять это ведомство.

Об этом А.БАЛЮК заявил УНИАН, комментируя решение Киевского апелляционного административного суда от 27 июля, который признал незаконным его освобождение от должности председателя ГКЦБФР в июне 2009 года.

“Историческая справедливость восстановлена. Я полностью удовлетворен решением суда, но не собираюсь возвращаться на эту должность. Сейчас там работает другой человек. Я желаю ему успехов в работе”, - сказал А.БАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, в июне 2009 года Кабинет министров освободил А.БАЛЮКА от должности председателя Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, назначив на эту должность Сергея ПЕТРАШКО.

В марте 2010 года председателем комиссии назначен Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

Сегодня А.БАЛЮК занимает должность исполнительного директора по вопросам валютного регулирования и контроля Национального банка Украины.