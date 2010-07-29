Скандал в Василькове: людям три года не дают оформить свои квартиры

В Василькове (Киевская область) из-за конфликта между местными властями и застройщиком жильцы не могут три года получить право собственности на квартиры, которые построены за собственные деньги.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из инвесторов строительства Светлана САМОЙЛЕНКО.

"Когда мы оформляли договор, то датой введения этого дома в эксплуатацию был второй квартал 2007 года. Однако до сих пор дом стоит, а наши дети проживают в нанимаемых квартирах", - сказала С.САМОЙЛЕНКО.

По ее словам, инвесторы не имеют претензий к застройщику, поскольку дом построен, все получили ключи от своих квартир. "Городская власть нам объясняет, что строительная компания имеет еще ряд невыполненных технических условий для подключения этого дома. Строительная компания нам объясняет, что никаких проблем не существует, дом подключен и необходимо указание мэрии на выдачу свидетельств на право собственности построенных квартир", - добавила она.

По мнению С.САМОЙЛЕНКО, конфликт возник из-за того, что местная власть хочет получить 12% квартир в этом доме. "Это и является основной проблемой, которую городская власть не может решить с застройщиком", - считает она.

Заместитель Васильковского городского председателя Елена СИДОРЕНКО сообщила инвесторам, что в соответствии с условиями договора, заключенного в 2004 году городской власти с застройщиком, компания-застройщик обязана передать 12% квартир. "Компания не выполняет условий договора и сейчас продолжается процесс банкротства этой компании", - сказала она.

Кроме того, на пресс-конференции продемонстрировали телеинтервью Васильковского городского председателя Сергея ИВАЩЕНКО, в котором он заявил, что местный исполком не принимает решения по выдаче документов на право собственности инвесторам из-за фактов мошенничества застройщика. "Мы на основании того, что видим мошеннические действия, обратились в прокуратуру, чтобы запретить выдачу техпаспортов. Более того, затем появилась информация о том, что есть квартиры, которые согласно инвестдоговору проданы двум и больше людям", - сказал он.

В то же время инвесторы настаивают, что уже получили ключи от своих квартир и таких фактов о продаже одной и тот же квартиры разным людям не выявлено. "Если бы это произошло, то такие факты были бы уже известны", - предположила С.САМОЙЛЕНКО.

Представитель компании-застройщика Зоряна ПИЛИП отметила в комментарии корреспонденту УНИАН, что местная власть требует от компании-застройщика построить подстанцию для обеспечения электроэнергией крупного жилищного массива города, хотя это не было предусмотрено инвестиционным договором. Она также опровергла заявление Е.СИДОРЕНКО о банкротстве компании-застройщика.

"Линия, которую взяла городская власть города Васильков, просто античеловеческая. Они претендуют на те квартиры, за которые инвесторы полностью расплатились. Они хотят забрать эти квартиры и заставить этих людей судиться с компанией-застройщиком", - сказал заслуженный юрист Украины, заместитель председателя Партии защитников Отчизны Павел БАРНАЦКИЙ.

По его мнению, именно местная власть должна в судебном порядке требовать от компании-застройщика выполнения инвестиционных условий, а не делать заложниками этого конфликта людей, которые за счет собственных и кредитных средств построили себе жилье.