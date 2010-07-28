В ночном клубе Хмельницкого насмерть забили бывшего дзюдоиста
Праздновал рождение дочери...
В ночном клубе Хмельницкого «Токио» убит 30-летний бывший дзюдоист.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге начальник городского управления милиции Василий ПТАЩУК.
Он заявил, что задержаны трое подозреваемых в совершении преступления, еще три человека находятся в розыске.
По предварительной информации, поводом для драки, в которой и погиб мужчина, стало то, что кто-то случайно облил одну из посетительниц клуба напитком.
Первое столкновение в помещении клуба разняла охрана. Впоследствии потерпевший-дзюдоист и компания девушки вышли на улицу. Там мужчину жестоко избили, как говорят свидетели происшествия, профессиональные спортсмены-боксеры.
Врачи скорой помощи констатировали факт смерти. Погибший хмельничанин в клубе праздновал рождение дочери.