В ночном клубе Хмельницкого насмерть забили бывшего дзюдоиста

В ночном клубе Хмельницкого «Токио» убит 30-летний бывший дзюдоист.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге начальник городского управления милиции Василий ПТАЩУК.

Он заявил, что задержаны трое подозреваемых в совершении преступления, еще три человека находятся в розыске.

По предварительной информации, поводом для драки, в которой и погиб мужчина, стало то, что кто-то случайно облил одну из посетительниц клуба напитком.

Первое столкновение в помещении клуба разняла охрана. Впоследствии потерпевший-дзюдоист и компания девушки вышли на улицу. Там мужчину жестоко избили, как говорят свидетели происшествия, профессиональные спортсмены-боксеры.

Врачи скорой помощи констатировали факт смерти. Погибший хмельничанин в клубе праздновал рождение дочери.