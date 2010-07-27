Декана симферопольского вуза поймали на взятке

В Симферополе сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины в АРК при получении взятки задержали декана одного из вузов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью крымской милиции, преподаватель, являющийся главой аттестационной комиссии, получил 3 тыс. грн. от абитуриента за сдачу вступительного экзамена и дальнейшее обучение в вузе.

В отношении декана прокуратурой Киевского района города Симферополя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Также в ходе следствия сотрудники милиции задокумментировали еще два факта вымогательства и получения преподавателем взяток в размере 3 тыс. грн. каждая.