Джарты: Крым готов принимать заказы на ремонт кораблей ЧФ

Премьер-министр Автономной Республики Крым Василий ДЖАРТЫ заявляет, что предприятия Крыма готовы принимать заказы на ремонт кораблей Черноморского флота РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в Севастополе, отвечая на вопрос журналистов о значении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

«Мы имеем возможность развивать наши предприятия, которые готовы сегодня принимать заказы для создания боевых машин, для создания рабочих мест… И у нас есть возможности для российского ЧФ», - заявил В.ДЖАРТЫ.

По словам главы крымского правительства, «сегодня для Севастополя, безусловно, это подъем и в социальном плане, есть возможность обмена опытом между украинскими и российскими моряками, проводить учения и создавать боеспособную базу для мира в Крыму и в Украине в целом».