Анализ чая вместо анализа мочи стоит ничуть не дешевле

Журналисты, решившие проверить качество медобслуживания в китайском городе Ханчьжоу, были поражены результатами эксперимента, поскольку большинство клиник поставили диагноз по фальшивому анализу мочи, изготовленному из обычного чая.

Шесть из десяти больниц, в которые обратились журналисты, обнаружили в «анализах» инфекцию, причем пять из них порекомендовали лечение, стоимость которого достигала 50 долларов США – весьма крупной суммы по китайским меркам.

Четыре из шести уличенных в обмане клиник имели статус государственных медучреждений.

Провал реформы государственной системы здравоохранения и чрезвычайно высокая стоимость медицинских услуг вызывают растущую социальную напряженность в Китае, отмечает в этой связи Reuters. В последнее время государственные СМИ сообщили о нескольких случаях самоубийства пациентов, оказавшихся не в состоянии оплатить медицинскую помощь.

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