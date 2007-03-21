Председатель Луганского облсовета вручил Затулину именные часы

Председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО сегодня в Москве вручил именные часы за большой личный вклад в развитие взаимоотношений между Москвой и Луганской областью депутату Государственной думы Российской Федерации Константину ЗАТУЛИНУ, объявленному в Украине персоной нон-грата.

Об этом сообщил депутат Луганского облсовета Родион МИРОШНИК местному информагентству Схід.инфо.

Кроме того, по словам Р.МИРОШНИКА, между председателем Луганского облсовета В.ГОЛЕНКО и К.ЗАТУЛИНЫМ достигнута предварительная договоренность о возможном открытии в Луганске отделения Института стран СНГ, который возглавляет К.ЗАТУЛИН.

Известный луганский правозащитник Николай КОЗЫРЕВ в комментарии УНИАН отметил, что награждение К.ЗАТУЛІНА является ошибочным политическим шагом луганчан, поскольку это только заостряет проблему «Восток-Запад». По мнению М.КОЗЫРЕВА, руководство делегации Луганской области превысило свои полномочия ввиду того, что К.ЗАТУЛИН является персоной нон-грата в Украине, и луганчане таким образом вмешались в межгосударственные отношения.