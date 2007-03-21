Председатель Луганского облсовета вручил Затулину именные часы
За вклад в развитие отношений
|Константин ЗАТУЛИН
Об этом сообщил депутат Луганского облсовета Родион МИРОШНИК местному информагентству Схід.инфо.
Кроме того, по словам Р.МИРОШНИКА, между председателем Луганского облсовета В.ГОЛЕНКО и К.ЗАТУЛИНЫМ достигнута предварительная договоренность о возможном открытии в Луганске отделения Института стран СНГ, который возглавляет К.ЗАТУЛИН.
Известный луганский правозащитник Николай КОЗЫРЕВ в комментарии УНИАН отметил, что награждение К.ЗАТУЛІНА является ошибочным политическим шагом луганчан, поскольку это только заостряет проблему «Восток-Запад». По мнению М.КОЗЫРЕВА, руководство делегации Луганской области превысило свои полномочия ввиду того, что К.ЗАТУЛИН является персоной нон-грата в Украине, и луганчане таким образом вмешались в межгосударственные отношения.