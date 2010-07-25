Два корабля Балтфлота перебазируют на Черное море

Два боевых корабля Балтийского флота "Неустрашимый" и "Ярослав Мудрый" будут перебазированы в 2011 году на Черноморский флот после согласования этого вопроса с Украиной, сообщил в воскресенье РИА "Новости" высокопоставленный представитель главного штаба ВМФ РФ.

"Вопрос о перебазировании двух кораблей Балтфлота рассмотрен командованием ВМФ РФ. После согласования с Украиной эти два корабля будут перебазированы в Севастополь", - сказал адмирал.

По его словам, два новых боевых корабля будут ориентированы командованием ЧФ на поддержание оперативного режима в зоне ответственности флота - Черном и Средиземном морях.