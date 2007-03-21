Представитель ООН констатирует ”эпидемию коррупции” в Украине

Постоянный представитель Программы Развития ООН в Украине Френсис О`ДОННЕЛЛ констатирует, что эффективной реализации проектов ООН в Украине препятствует "эпидемия коррупции".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ф.О`ДОННЕЛЛ заявил сегодня в Донецке во время заседания пресс-клуба реформ.

"С одной стороны, наши проекты очень эффективны по сравнению с другими странами. Однако, у этих проектов часто не тот уровень влияния, который мы бы хотели видеть в этом обществе. Зачастую это происходит потому, что коррупция в Украине носит характер эпидемии", - сказал Ф.О`ДОННЕЛЛ.

При этом он выразил сожаление, что из-за коррупции в Украине "наши институционные партнеры не могут достаточно эффективно провести свою деятельность".

Ф.О`ДОННЕЛЛ также считает, что из-за коррупции страдают и специалисты-профессионалы, работающие в Украине. "Если этих профессионалов освободить от гнета коррупции, то они смогут решать те задачи, которые мы способны перед ними поставить", - отметил Ф.О`ДОННЕЛЛ.

Он также напомнил, что миссия ООН в Украине "рассматривает свою деятельность только как катализатор, который может подстегнуть другую деятельность".

"Мы создаем условия, которые, мы надеемся, потом смогут развивать другие организации и получать ресурсы для этого. В этом смысле у нас достаточно высокий уровень успешности в Украине, однако мы всегда будем хотеть несколько большего", - заключил Ф.О`ДОННЕЛЛ.

В рамках Программы Развития ООН действует новая программа для Украины до 2010 года. Она согласована с правительством Украины и предусматривает деятельность в стране 13 агентств ООН. Это - программа развития Украины, программа здравоохранения, комиссия для беженцев, Международная организация миграции, Международный валютный фонд, Международная финансовая корпорация, Международная организация труда и т.п.