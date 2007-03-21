У Ющенко есть несколько кандидатур на должность главы СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что председатель Службы безопасности Украины будет назначен в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, находясь в учебном центре СБУ по случаю 15-й годовщины со дня создания спецслужбы.

Президент сообщил, что на должность председателя СБУ есть несколько кандидатур, и по каждой из них проводятся консультации, в том числе и тактического характера.

По словам В.ЮЩЕНКО, ему еще необходимо некоторое время для проведения переговоров с людьми, которые могут возглавить СБУ.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, Президент отметил, что на эту должность не рассматривается кандидатура главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2006 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Верховную Раду представление об освобождении Игоря ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. 30 ноября глава государства назначил И.ДРИЖЧАНОГО заместителем секретаря СНБО.

ВР 14 декабря не дала согласия на освобождение И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ, а 22 декабря депутаты все же проголосовали за его освобождение от должности председателя СБУ.

Президент предложил Верховной Раде назначить руководителем народного депутата, члена фракции «Наша Украина» Виктора КОРОЛЯ, однако 22 февраля депутаты не поддержали эту кандидатуру.

28 февраля 2007 года В.ЮЩЕНКО повторно внес в Верховную Раду представление на назначение В.КОРОЛЯ председателем СБУ.

12 марта Президент по просьбе самого В.КОРОЛЯ попросил парламент вернуть без рассмотрения его представление о назначении этого депутата председателем СБУ.

В настоящее время обязанности руководителя СБУ исполняет первый заместитель председателя Службы безопасности Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.