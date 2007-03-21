Милиция высчитала средний размер взятки

Работники правоохранительных органов Буковины высчитали, что средний размер взятки в регионе составляет 15 тысяч гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Черновицкой области Петр ПРОДАН. По его словам, с начала года в области было выявлено 29 фактов взяточничества, в частности, 19 получение взятки. В общей сложности, по данным П.ПРОДАНА, местные взяточники получили за неполные 3 месяца 2007 года 123 тысячи гривен, «что, соответственно, в среднем, по 15 тысяч на одного коррупционера».

При этом П.ПРОДАН добавил, что «тридцать случаев не отображают реальную ситуацию с коррупцией в области, поскольку эти преступления очень сложно выявлять и документировать”.

В то же время, он сообщил, что с начала года в Черновицкой области совершено 157 экономических преступлений, свыше 54% из которых являются тяжкими, задокументированы 88 должностных преступлений, 44 из которых - тяжкие и особо тяжкие. По данным П.ПРОДАНА, к уголовной ответственности за экономические преступления в Черновицкой области привлекаются 128 человек, в том числе 52 руководителя-должностных лица и 60 материально ответственных и финансово-бухгалтерских работников.

Согласно предварительным данным, отметил он, убытки от экономической преступности в области превышают 10 млн. грн.

По словам П.ПРОДАНА, фигурантами уголовных дел о совершении должностных преступлений являются два депутата, пять таможенников, три налоговика, два начальника районных отделов управления юстиции, государственный исполнитель, руководитель районного отдела ГУМЧС, два должностных лица отделов земельных ресурсов, две сельских председателя и один секретарь сельского совета.