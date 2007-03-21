Бойко подаст Януковичу список губернаторов на увольнение

Министерство топлива и энергетики Украины подаст правительству свои предложения по кадровым вопросам в регионах, где зафиксирована значительная задолженность за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО сообщил журналистам перед расширенным заседанием Кабинета министров Украины.

При этом он отметил, что на сегодняшний день сложилась критическая ситуация с расчетами за газ, в том числе предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), в ряде регионов. По словам Ю.БОЙКО, задолженность предприятий ТКЭ за газ за период отопительного сезона в октябре 2006 г. - марте 2007 г. достигла 2,5 млрд. грн.

«Сегодня ситуация чрезвычайная, потому что только в этом году мы уже можем констатировать, что заканчиваем отопительный сезон. Задолженность только по теплокоммунэнерго приблизительно 2,5 млрд. грн. с начала октября по конец марта”, - сообщил министр. “Поэтому меры, которые будут предлагаться Минтопэнерго правительству, будут чрезвычайны», - отметил Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в правительстве, «правительство намерено поставить перед губернаторами наиболее «проблемных» областей вопрос о персональной ответственности за уровень расчетов». Он не исключил, что по результатам сегодняшнего совещания под председательством вице-премьера Андрея КЛЮЕВА могут произойти отставки ряда губернаторов, а вопрос об их ответственности будет рассмотрен на заседании правительства.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что с целью исправления критической ситуации, сложившейся в сфере расчетов предприятий ТКЭ за потребленный природный газ, с 14 марта начнет отключение предприятий ТКЭ-должников.

По данным ДК «Газ Украины», по итогам января-февраля предприятия ТКЭ оплатили лишь 48% стоимости полученного газа. Общий долг ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины" с начала года превысил 1,4 млрд. грн.

Правление НАК "Нафтогаз Украины" 6 марта приняло решение об ограничении газоснабжения ТКЭ областей и городов, где уровень оплаты за газ является критическим. Предполагается начать ограничение газоснабжения в случае непогашения задолженности в Херсонской (оплачено 20% стоимости потребленного газа), Днепропетровской (33%), Закарпатской (36%), Харьковской (45%), Винницкой (48%) и Луганской (44%) областях. Предприятия ТКЭ будут оставаться отключенными от газоснабжения до полного погашения имеющейся задолженности.

По состоянию на 20 марта ограничены поставки газа 9 предприятиям ТКЭ.