Ющенко думает, что парламент переболеет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представил сотрудникам Министерства иностранных дел Украины новоназначенного руководителя внешнеполитического ведомства Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил: «Я могу сказать добрые слова об этом молодом человеке (УНИАН: А.ЯЦЕНЮК родился в 1974 году). Безусловно, это талантливый специалист, который представляет достаточно молодое поколение украинских политиков».

По словам В.ЮЩЕНКО, на всех участках работы А.ЯЦЕНЮК демонстрировал высокий интеллектуальный подход в решении различных вопросов. «Сменить столько должностей в региональной и центральной власти – это говорит о том, что этот человек был востребован», - отметил Президент.

Он выразил надежду, что А.ЯЦЕНЮК в должности министра иностранных дел найдет поддержку в Верховной Раде, Кабинете Министров Украины.

На представлении присутствовали первый заместитель министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, экс-министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК.

Президент поблагодарил Б.ТАРАСЮКА за работу в должности министра иностранных дел. Также Президент поблагодарил Владимира ОГРЫЗКО «за те действия, которые он совершил, особенно последние несколько недель». «Досадно, к сожалению, от того, что дискуссия вокруг должности министра так политизирована в Верховной Раде. Досадно, что это мешает формировать нормальные ответы и на вызовы, и в формировании кадрового потенциала, но я убежден, что парламент этим переболеет», - сказал Президент.

Он отметил, что В.ОГРЫЗКО в нелегких обстоятельствах совершил честный профессиональный благодарный шаг и держался исключительно по-государственному и патриотично.

Как сообщал УНИАН, А.ЯЦЕНЮК сегодня был утвержден в должности министра парламентом после того, как его кандидатура была внесена на рассмотрение Верховной Рады Президентом Украины. До этого парламент трижды отклонял кандидатуру В.ОГРЫЗКО, на которой раньше настаивал Президент.

До этого назначения А.ЯЦЕНЮК был первым заместителем главы Секретариата Президента.