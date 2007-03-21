Ненадлежащее обращение с заключенными уже обошлось Украине в 60 тыс. евро

Из-за ненадлежащего содержания заключенных в учреждениях исполнения наказаний Украина, по состоянию на март 2007 года, выплатила по решениям Европейского суда по правам человека свыше 58,5 тыс. евро. Об этом сообщил Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Юрий ЗАЙЦЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, по словам Ю.ЗАЙЦЕВА, на сегодняшний день такие дела против Украины взяты под особый контроль со стороны Комитета министров Совета Европы, который будет продолжаться до полного устранения Украиной не только конкретных нарушений, но и первопричин, которые определяют их системный характер.

Среди нарушений прав заключенных в Украине, которые вызывают тревогу европейских институтов, Ю.ЗАЙЦЕВ назвал проблемы условий содержания осужденных, в частности предоставление адекватной медицинской помощи и лечения, надлежащего поведения со стороны администрации учреждений исполнения наказаний к заключенным и лицам, которые содержатся под стражей.

По словам Правительственного уполномоченного, наибольшую сатисфакцию по решению Европейского суда – 26 тыс. евро – Украина выплатила в 2005 году по делу "Невмержицкий против Украины". В этом деле было констатировано нарушение прав заявителя относительно условий содержания под стражей и лишения надлежащего медицинского лечения, а также относительно принудительного кормления заявителя, которое было применено способом, который был квалифицирован Европейским судом как пытки.

В общей сложности, по состоянию на март 2007 года, из-за ненадлежащих условий содержания под стражей Европейским судом по правам человека были вынесены против Украины 10 решений, которые получили статус окончательных.

Ю.ЗАЙЦЕВ отметил, что данная категория жалоб в Европейский суд является одной с наиболее распространенной после жалоб на неисполнение решений национальных судов.

По его словам, Украина имеет неблагоприятную перспективу как относительно рассмотрения их евросудом, так и относительно поступления новых жалоб, поскольку в стране фактически не решаются причины, которые приводят к появлению подобных дел.