Долги за ЖКУ будут выбивать коллекторские компании?

В ближайшее время коллекторские компании могут переориентироваться на работу с жилищно-коммунальными долгами, прогнозирует еженедельник «Комментарии:».

Как пишет издание, повышение коммунальных тарифов и рост задолженности сделают этот рынок намного более привлекательным для коллекторов. По некоторым оценкам, доля долгов, переданных предприятиями жилищно-коммунального хозяйства коллекторским компаниям, в ближайшие два года может вырасти в десять раз.

«Сегодня колпекторские компании работают с менее чем 1% долгов в сфере ЖКХ. Но мы прогнозируем, что ближайшие два-три года этот показатель существенно увеличится, при достижении 5% по долгам сроком на 90 и больше дней, и 20% по долгами сроком 360 и больше дней», - объяснила «Комментариям:» коммерческий директор группы компаний еCall Мария ТУГАЙ.

По ее словам, коллекторские компании сегодня активно рекламируют себя коммунальщикам, в частности, предлагая бесплатный пробный период, на протяжении которого демонстрируют эффективность работы с должниками.

В то же время, как пишет издание, сбор долгов в сфере ЖКХ наталкивается на значительные трудности. Это и отсутствие у ЖЭКов программного обеспечения для работы с должниками, и нехватка информации о неплательщиках (чаще всего, в их распоряжении есть лишь имя и фамилия должника, его адрес и сумма долга). Обычно в досудебном порядке компаниям удается взыскать лишь 10-40% переданных им коммунальных долгов. В остальных случаях дела должников попадают в суд. По его решению, сумма долга может взиматься из заработной платы неплательщика или на его имущество может быть наложен арест (эксперты указывают на прецеденты изъятия автомобилей в счет погашения долга).