Мэр хочет ограничить рекламу в центре Херсона

Мэр Херсона Владимир САЛЬДО настаивает на сокращении количества уличных рекламоносителей в границах зоны памятников градостроительства и архитектуры и принятии соответствующего решения исполкома горсовета Херсона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на результаты заседания исполкома горсовета Херсона 20 июля, на котором рассматривался вопрос о введении моратория на внешнюю рекламу в исторической части Херсона, однако не набрал нужного количества голосов.

Как сообщила пресс-служба, В.САЛЬДО считает, что принятие решения "значительно улучшило бы внешний вид центральной части Херсона, поскольку количество рекламоносителей в ней превышает нормативы и портит общее восприятие исторической архитектуры Херсона".

Проект решения исполкома предусматривал, что до 18 мая 2012 года будет введен мораторий на принятие заявлений на установку объектов внешней рекламы в исторической части Херсона и продление срока действия разрешений на действующие объекты.

В состав исполкома горсовета Херсона входит 31 человек (все члены исполкома введены в него либо по квотам мэрии, либо фракций, представленных в горсовете Херсона). На заседании присутствовали 17 человек. Для утверждения решения необходимо было 16 голосов, однако "за" высказались лишь 12 членов исполкома.