Адвокаты Луценко обжаловали возбуждение уголовного дела

Адвокаты бывшего министра внутренних дел, лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО подали жалобу в суд на постановление следователя о возбуждении уголовного дела против их подзащитного.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник из окружения Ю.ЛУЦЕНКО.

«Адвокатами Юрия Витальевича подана жалоба в Печерский суд на постановление следователя о возбуждении уголовного дела», - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа и повлекшее тяжелые последствия, и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).