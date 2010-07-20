Вода залила автотрассу Одеса – Рени: движение запретили

Из-за паводка запрещено движение на одном из участков автотрассы Одеса – Рени.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, уровень воды в Днестре в районе населенного пункта Маяки Беляевского района на 40 см превысил критическую отметку, вследствие чего зафиксировано затопление автомагистрали Одеса - Рени – на участке между 52 и 53 км.

Возникшая ситуация вынудила главу комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА Александра МАЛИНА подписать распоряжение о запрете движения автотранспорта на участке на участке «Маяки-Паланка» автотрассы Одеса - Рени.

Кроме того, временно приостановлено функционирование пропускного пограничного пункта «Маяки».

Чтобы не допустить длинных очередей в соседних пунктах пропуска, Госпогранслужба Украины увеличила там количество персонала и установила дополнительные технические средства. Лицам, намеревающимся пересекать украинско-молдовскую границу в этом районе, рекомендовано двигаться через пункты «Староказачье» и «Удобное», сообщает пресс-служба пограничного ведомства.