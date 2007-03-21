Украина проигрывает конкуренцию за квалифицированную рабочую силу. Такое мнение высказал сегодня президент Украинского Союза промышленников и предпринимателей, народный депутат ("НУ") Анатолий Кинах.

По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что сейчас миллионы украинцев работают за границей. Кроме того, в Украине разрушена система профессиональной подготовки кадров.

"Мы должны повышать уровень оплаты труда без увеличения доли этих расходов в себестоимости продукции. Это можно сделать за счет снижения фискальной нагрузки на фонд оплаты труда. Без этого мы не сможем быть конкурентными после вступления Украины в ВТО", - подчеркнул А.Кинах.

РБК Украина