Налоговая собрала денег больше, чем в прошлом году

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) в первом полугодии этого увеличила перечисление налогов в Сводный бюджет на 28,5%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, – до 81,731 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГНАУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в общий фонд госбюджета поступило 42,81 млрд. грн. платежей, прирост составил 40,9% (дополнительно получено 12,432 млрд. грн.).

В январе–июне 2010 г. в местные бюджеты поступило 31,348 млрд. грн., что на 2,833 млрд. грн. больше соответствующего периода 2009 г.

По сравнению с первым полугодием 2009 г., в т.г. увеличились поступления налога с доходов физических лиц (на 1,923 млрд. грн., или на 9,1%), платы за землю (на 589,9 млн. грн., или на 15%), налога с владельцев транспортных средств (на 206,8 млн. грн., или на 31,8%), единого налога (на 32,1 млн. грн., или на 3,8).

В январе–июне 2010 г. в общий фонд госбюджета поступило 13,333 млрд. грн. налога на добавленную стоимость, что на 7,062 млрд. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Наибольшие суммы НДС поступили от предприятий: транспорта и связи (4,2 млрд. грн., или 32% от общей суммы); производства электроэнергии, газа, воды (2,208 млрд. грн., или 17%); торговли (2,028 млрд. грн., или 15%); добывающей промышленности (1,376 млрд. грн., или 10%); строительства (1,074 млрд. грн., или 8%).

За этот период плательщикам НДС фактически возмещено 9,368 млрд. грн., из них на счета плательщиков поступило 7,818 млрд. грн.

Предупреждено 5,364 млрд. грн. неправомерно заявленных сумм к возмещению, что на 1,184 млрд. грн. больше, чем в прошлом году.

По результатам контрольно-проверочной работы в первом полугодии 2010 г. дополнительно начислено 13,293 млрд. грн. платежей в бюджет, что в 2,5 раза больше соответствующего периода в прошлом году.