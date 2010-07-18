Конференция по СПИДу проходит под девизом "Права здесь, прямо сейчас"

В Вене открылась 18-я международная конференция по СПИДу.

"Права здесь, прямо сейчас" - таков девиз конференции, которая призвана обратить особое внимание на то, что борьба с пандемией не ограничивается научными исследованиями и созданием новых лекарств, сообщает радио «Свобода».

Фундаментальной предпосылкой успеха является защита прав человека, в частности, прав больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных.

Особое внимание будет уделено ситуации в странах Восточной Европы и Центральной Азии, где отмечен самый быстрый рост заболеваемости.

Участники форума - ученые, врачи, политические и общественные деятели, правозащитники - обсудят меры по обеспечению более широкого доступа населения к профилактике, лечению и уходу за больными СПИДом и поддержке инфицированных ВИЧ.

Речь пойдет также о государственном финансировании и инвестициях в проекты, связанные со СПИДом.

На специальных сессиях ученые обменяются информацией о последних достижениях в борьбе с пандемией и обсудят задачи на будущее.

Накануне открытия в Вене состоялся Бал Жизни - самое крупное в Европе благотворительное мероприятие в поддержку ВИЧ-инфицированных, ежегодно проходящее в австрийской столице. Среди гостей был один из главных спонсоров бала - бывший Президент США Билл КЛИНТОН.