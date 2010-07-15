Азаров посетовал: костюмы украинского пошива стали большой редкостью

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости проведения реформ в системе высшего образования Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня в ходе встречи с представителями дипломатических кругов.

Он отметил, что реформы необходимо проводить с тем, чтобы добиться увеличения качества образования.

Н.АЗАРОВ сообщил, что по последним данным, число абитуриентов вузов в этом году составляет 1 млн. человек, из которых 400 тыс. - выпускники нынешнего года и 600 тыс. - прежних лет.

Вместе с этим количество студентов-первокурсников в этом году должно быть порядка 500 тыс. «Количество мест у нас 500 тыс., подало заявлений – миллион. Возникает сразу много вопросов. С одной стороны хорошо – люди хотят получить высшее образование, с другой стороны – способны ли мы дать хорошее и качественное образование именно этим 500 тысяч молодым людям», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он отметил, что в Украине сегодня 900 вузов, и большая часть из них создана на базе бывших техникумов и ПТУ. «Обладают ли они (эти вузы) необходимой материально-технической базой, есть ли там необходимые преподаватели, есть ли научные школы, чтобы готовить специалистов на высоком уровне?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что по имеющимся данным, в текущем году из 500 тыс. новых студентов 90 тыс. поступают на юридические факультеты. «А необходимо ли нам 90 тысяч юристов?», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он сообщил, что узнал, что даже бывший техникум швейной промышленности готовит сейчас 2,5 тыс. юристов.

«Выходит, швейная промышленность нам уже не нужна, а юристы нужны. А кстати, найти костюм украинского пошива большая редкость, а легкая промышленность у нас обеспечивает потребность населения лишь на 1%, а когда-то Украина производила все абсолютно сама», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Словом, конечно, реформа системы образования нужна, причем реформа опять непопулярная, но деваться некуда – надо проводить и ее», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.