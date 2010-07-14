У Азарова затеяли реструктуризацию ГАК «Хлеб Украины»

Кабинет Министров Украины инициирует проведение реструктуризации государственной акционерной компании «Хлеб Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы будем предлагать, наверное, уже осенью Верховной Раде ее реструктуризировать», – сказал В.СЛАУТА, добавив, что соответствующий проект постановления уже готов и проходит согласование в заинтересованных ведомствах и министерствах.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 1996 года №1000.

ГАК включает 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.