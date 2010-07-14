Метеорологи назвали «молниеопасные» места Киева

Резко возросшее количество ливней и гроз в Киеве неудивительно, и в дальнейшем "грозить" будет все чаще, пишет газета "Сегодня" со ссылкой на метеорологов. Причина - тотальная вырубка деревьев.

Как пояснили изданию в Институте метеорологии НАН Украины, в среднем в Киеве в год было 26 дней с грозами. "Но последние десятилетия их количество растет. Всему виной - глобальное потепление и сокращение зеленых насаждений", - рассказала заведующая отделом синоптической метеорологии института Вера БАЛАБУХ. По ее словам, от повышения температуры и влажности воздуха город нагревается и тем самым провоцирует молнии, а препятствующих этому деревьев, способных охладить атмосферу, становится все меньше. "Чем меньше в городе будет деревьев, тем интенсивнее будут грозы и ливни", - говорит В.БАЛАБУХ.

То, что гроз стало больше, подтверждают и в Гидрометцентре. "Пик обычно приходится на июнь-август, но в последнее время из-за глобальных климатических изменений увидеть грозы можно даже в октябре и зимой", - рассказывает главный синоптик страны Николай КУЛЬБИДА.

Ученые заметили, что больше всего от молний страдает правый берег Киева, расположенный на холмах. "К примеру, площадь и проспект Победы часто подвергаются ударам, ведь на них мало деревьев, они достаточно широкие, открытые и быстро нагреваются, что вызывает быстрые восходящие воздушные потоки, которые влияют на образование молнии во время грозы. А, например, бульвар Шевченко, который находится рядом, - спокойное в этом плане место. Там есть спасительная зелень", - отмечает В.БАЛАБУХ.

В зону риска попадают, по ее словам, все высокие точки города, а также Подол из-за его холмистости, Троещина из-за преобладания бетона, который сильно нагревается, и жилые массивы у воды - она, как известно, хорошо проводит электричество.

Биоэнергетик Людмила ЖУКОВА добавляет: молния также часто стреляет в дома-колодцы и тупики, - мол, там плохо циркулирует энергия.

Однако, как отмечает "Сегодня", у архитекторов несколько другое мнение. "Особых молниеопасных зон в Киеве нет, но здания с башенками, трубами, шпилями и вышками более опасны, чем другие", - говорит архитектор Андрей ПРИШВИН. К таким относятся, например, цирк, замок Ричарда, почти все церкви, Верховная рада, Родина-мать. В последнюю молния ударяет систематически, но памятник от этого не страдает. А вот депутатам доставалось. В июне из-за молнии в сессионном зале пропадал свет - как раз в то время, когда в первом чтении приняли отказ от стремления в НАТО. А два года назад молния попала в один из корпусов Лавры, там случился пожар. "Но бояться не надо - все жилые дома в Киеве проектируются с громоотводами и молниезащитой. Так что при попадании максимум может отключиться свет", - говорит А.ПРИШВИН.

В целом же среди зон повышенной "молниеопасности" в столице Институт метеорологии НАН Украины называет:

проспект Победы

площадь Победы

Контрактовая площадь

улица Набережно-Крещатицкая

Русановка (Русановская набережная)

Оболонские Липки (Героев Сталинграда, Маршала Малиновского)

Троещина (Московский проспект, Градинская, Сабурова)

Осокорки (дачи у Днепра)

район у монумента "Родина-мать" (Лаврская)

Киево-Печерская лавра

телевышка (улица Мельникова).

Снизить вероятность попадания молнии можно множеством способов, напоминает издание. Основные советы касаются деревьев, воды, металла и бытовых приборов. Ни в коем случае не нужно пытаться бежать от молнии или ложиться на землю: так увеличивается площадь возможного попадания. Под деревьями прятаться не стоит, особенно под дубом, тополем, сосной, елью и березой - они привлекают молнии из-за состава своего ствола. От деревьев лучше отойти на несколько метров и присесть, наклонив голову, в какой-нибудь низине.

Нельзя прятаться от грозы под металлическими навесами подъездов и остановок. Если гроза застала вас возле воды, купаться нужно срочно прекратить, отойти на 20-30 метров от водоема, а в лодке поднять весла и не двигаться. Мобильные телефоны стоит отключить при первых же раскатах грома: их излучения притягивают разряды. Также стоит снять с себя все металлические предметы, включая часы. В машине пережидать грозу вполне безопасно, предварительно закрыв все окна, опустив автоантенну и отъехав от высоких деревьев. А дома нужно отключить все бытовые приборы, чтобы те не перегорели от возможного короткого замыкания.