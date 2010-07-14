Стоимость аренды торговых помещений в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды торговых помещений в Киеве в июне 2010 года снизилась на 0,28%, по сравнению с маем т.г., – до 21,94 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, в июне больше всего арендные ставки выросли в Печерском районе (3,71%). Наибольшее снижение было зафиксировано в Соломенском районе (5,70%) и в Днепровском районе (3,03).

По данным компании, в июне т.г. средняя стоимость аренды квадратного метра торговых помещений в центре столицы составила 60 долл., в Голосеевском районе - 21,33 долл., Дарницком - 12,33 долл., Деснянском - 11 долл., Днепровском - 11 долл., Оболонском - 19 долл., Печерском - 30,33 долл., Подольском - 20 долл., Святошинском - 16 долл., Соломенском - 15,67 долл., Шевченковском - 24,67 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды торговых помещений в Киеве в мае 2010 года снизилась на 0,68%, по сравнению с апрелем т.г., – до 22 долл./кв. м, в апреле т.г. выросла на 1,25% – до 22,15 долл./кв. м; в марте 2010 года выросла на 0,56% – до 21,88 долл./кв. м; в феврале 2010 года выросла на 3,76% – до 21,76 долл./кв. м; в январе т.г. – выросла на 3,44% – до 20,97 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.