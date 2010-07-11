В Севастополе почтили память жертв Холокоста

Память 4 тысяч 200 евреев и крымчаков - жертв Холокоста почтили сегодня в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг-реквием, посвященный погибшим в результате расстрела во время гитлеровской оккупации Севастополя в июле 1942 года, традиционно начался у подножия памятника «Жертвам Холокоста» печальной еврейской мелодией, а затем молитвой, которую прочитал главный раввин Севастополя Беньямин ВОЛЬФ.

Мероприятие открыл заместитель председателя Севастопольской еврейской общины, редактор газеты «Рассвет» Борис ГЕЛЬМАН, в частности, напомнивший, что холокост начался именно с Белоруссии и Украины, а уже потом гитлеровцы перенесли его на европейские страны.

На митинге выступил 87-летний полковник милиции в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Исаак СЛУЦКИЙ, у которого в семье во время холокоста погибло 15 человек (часть из них была расстреляна в Керчи).

Активное участие в мероприятии приняли представители Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя.

В ходе мероприятия было зажжено 6 поминальных свечей.

Б.ГЕЛЬМАН рассказал, что в июле 1942 года гитлеровские оккупационные войска согнали на городской стадион «Чайка» евреев и крымчаков. Им было официально объявлено, чтобы они взяли продуктов на 3 дня, и чтобы у каждого была бирочка с адресом и приложенным ключом от квартиры. Дескать, их вывезут на какие-то сельхозработы, а потом вернут по домам. Но этого не случилось.

Основной день расстрела выпал на 12 июля. В последующие дни некоторых евреев и крымчаков разыскали по убежищам и расстреливали отдельно. По информации Б.ГЕЛЬМАНА, были семьи, которые сразу оказались вычеркнутыми из жизни, от младенцев до бабушек.