Непогода оставила без света 135 населенных пунктов Украины
12:40, 11 июля 2010Общество
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Пострадали 9 областей
Во второй половине дня 10 июля вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) и в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, в 9 областях Украины обесточены 135 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности в Киевской области без электроснабжения остаются 33 населенных пункта, в Черкасской – 27 н.п., Николаевской – 25 н.п., Винницкой – 20 н.п., Херсонской – 10 н.п., Одесской – 6 н.п., Полтавской – 3 н.п., Сумской – 1 н.п. и в АР Крым – 10 н.п.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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