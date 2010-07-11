Непогода оставила без света 135 населенных пунктов Украины

Во второй половине дня 10 июля вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) и в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, в 9 областях Украины обесточены 135 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности в Киевской области без электроснабжения остаются 33 населенных пункта, в Черкасской – 27 н.п., Николаевской – 25 н.п., Винницкой – 20 н.п., Херсонской – 10 н.п., Одесской – 6 н.п., Полтавской – 3 н.п., Сумской – 1 н.п. и в АР Крым – 10 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.