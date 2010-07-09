Тигипко: на продаже Лугансктепловоза Украина потеряла 200 млн

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что приватизация «Лугансктепловоза» была проведена непрозрачно, в результате чего Украина потеряла как минимум 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде в ходе Часа вопросов к правительству.

Как отметил С.ТИГИПКО, после проведения конкурса выяснилось, что к приватизации не был допущен один из крупнейших участников.

«Я считаю, что здесь была, несмотря на то, кто туда ни входил – Коломойский или кто-то другой, олигархи или не олигархи, Украина потеряла минимально 200 млн. грн., и я считаю, что это было абсолютно непрозрачно», – добавил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, компания «Мантара Холдинг» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ), в котором просит признать недействительным договор купли-продажи 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Кроме ФГИУ, ответчиком по делу также определено ЗАО «Управляющая компания «Брянский машзавод», третьими лицами – ОАО «Лугансктепловоз» и Сумское НПО им. Фрунзе.

«Мантара Холдинг» просит признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.

Справка УНИАН. 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. – УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.