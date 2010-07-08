Украине придется отказаться от названий «шампанское» и «коньяк»

Заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ отмечает прогресс на переговорах с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам во время очередного раунда переговоров.

“Сегодня уже имеем определенный результат, когда мы достигли взаимопонимания, и дальше будем идти на уровне экспертов”, - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Заместитель министра отметил, что сторонам, в частности, удалось продвинуться в вопросах торговли товарами, услугами, санитарных и фитосанитарных мер, стабильного развития, а также государственных закупок.

“Пазлы пока не с совсем конкретными очертаниями, но они все ближе и ближе”, - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Одним из сложных вопросов, оставшихся для рассмотрения, по его словам, является вопрос защиты географических названий товаров. Заместитель министра отметил, что на сегодняшний день разница между количеством товаров, географическое название которых защищается в Украине и в Европе, “достигает двух и даже трех порядков”.

При этом если часть из них имеет некритическое значение для Украины, то от ряда названий, распространенных еще со времен Советского Союза, придется отказываться, в том числе от таких названий как “шампанское” или “коньяк”.

“И это будет иметь влияние на бизнес”, - сказал заместитель министра, подчеркнув, что Украина, согласившись на защиту географического происхождения товаров, должна будет не только следить за внутренними производителями, но и за соблюдением соответствующих правил при импорте похожей продукции из заводов, прежде всего, соседних стран, где соответствующие правила еще не применяются (Беларусь, Россия, Казахстан и тому подобное).

В.ПЯТНИЦКИЙ не уточнил, когда могут завершиться переговоры по созданию ЗСТ, отметив только, что этого не произойдет в ближайших месяц-два.

Как сообщал УНИАН. Украина и Евросоюз начали переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составляющей нового Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, 18 февраля 2008 года.

12-й раунд переговоров продолжается в Брюсселе с 5 по 9 июля.