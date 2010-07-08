Телеканал «1+1» переоформил состав руководящих органов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 7 июля внес изменения в лицензии ООО «ТРК "Студия 1+1"» и ЧАО «Телекомпания ТЕТ», сообщает Телекритика.

«1+1» переоформил состав руководящих органов: вместо трех членов наблюдательного совета (Игоря Коломойского, Адриана Сирбу и Оливера Майстера) стало двое - Игорь Коломойский и Олег Наливайко (президент холдинга «Главред-медиа»). Предыдущий состав наблюдательного совета изменялся, напомним, осенью 2008 года.

Тем временем ТЕТ зафиксировал смену программной концепции и руководителя - и.о. председателя правления вместо Максима Варламова стал Валерий Гросман. Согласно с новой концепцией, формат канала является не развлекательно-информационным, а сугубо развлекательным. Из эфира исчезли информационно-аналитические и публицистические программы, вместо этого на полчаса больше стало развлекательно-музыкальных программ (12 часов 22 минуты в сутки) и добавились 6 часов 21 минута на время фильмопоказов.

Как сообщала ТК, ранее все сотрудники ТЕТа были поставлены в известность о сокращении с 27 августа, связанном с переформатированием канала.