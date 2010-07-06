Тимошенко: отчеты Януковича-Азарова далеки от реальности

Юлия Тимошенко заявляет, что победные реляции правительства Януковича-Азарова о росте украинской экономики не соответствуют данным Государственного комитета статистики.

"Когда говорят, что в стране бушуют реформы, а я оставила плохое хозяйство, надо посмотреть цифры Госкомстата", - сказала Юлия Тимошенко сегодня в эфире телеканала ICTV.

В частности, экс-премьер напомнила, что во времена его руководства правительством рост объемов промышленного производства в марте 2010 года по сравнению с февралем 2010 составил 16,2%. "Когда Азаров говорит, что за последние 5 месяцев рост промышленного производства произошел на 6%, то как раз следующие места - это апрель к марту, когда Янукович с Азаровым работали самостоятельно, дали снижение промышленного производства на 1,8%, а если брать май к апрелю - то на 2,8% снижения за последние 2 месяца зафиксировано более 4% падения промышленного производства", - констатировала она.

Кроме того, по словам Юлии Тимошенко, отечественные предприниматели не воспринимают налоговую "реформу" нового правительства. "Реформы, которые сегодня так громко называются, в том числе и Налоговый кодекс, абсолютно не воспринимаются предпринимателями и представителями малого и среднего бизнеса", - отметила экс-руководитель украинского правительства.

"Падение промышленного производства происходит тогда, когда экономика остается без денег. Экономику кредитует Национальный банк, а не правительство. В разгар кризиса, когда все страны для своих предпринимателей снизили стоимость кредитов до 1% годовых, наш Национальный банк поставил 30%. Какая экономика в таких условиях выживет?" - цитирует Тимошенко ее официальный сайт.